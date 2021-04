Miwa, c’è ancora Forio come avversaria: le parole di Michele Zullo (Di mercoledì 28 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – A girone quasi terminato, la Miwa Energia sfida nuovamente Forio in quel di Pozzuoli nella gara valida come recupero della prima giornata di andata. Domani alle 16:30, infatti, i ragazzi di Coach Annecchiarico proveranno a battere ed agganciare la capolista, provando a vincere se possibile con più di 9 punti di scarto per ribaltare il risultato dell’andata che significherebbe primo posto in caso di pari punti. “E’ una partita sicuramente molto sentita – le parole del AD di Miwa Energia Michele Zullo – come è giusto che sia. Competizione ed adrenalina sono alla base della disciplina sportiva e sarebbe strano se i ragazzi, ma anche noi della società, non provassero queste sensazioni. Non c’è comunque nessuna ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 28 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – A girone quasi terminato, laEnergia sfida nuovamentein quel di Pozzuoli nella gara validarecupero della prima giornata di andata. Domani alle 16:30, infatti, i ragazzi di Coach Annecchiarico proveranno a battere ed agganciare la capolista, provando a vincere se possibile con più di 9 punti di scarto per ribaltare il risultato dell’andata che significherebbe primo posto in caso di pari punti. “E’ una partita sicuramente molto sentita – ledel AD diEnergiaè giusto che sia. Competizione ed adrenalina sono alla base della disciplina sportiva e sarebbe strano se i ragazzi, ma anche noi della società, non provassero queste sensazioni. Non c’è comunque nessuna ...

