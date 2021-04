MiSE | Giorgetti | ok accordo innovazione con Lombardia-Sicilia

(Di mercoledì 28 aprile 2021) (Teleborsa) – Il Ministro dello sviluppo economico Giancarloha firmato il decreto che autorizza l’per l’con le regioniper la realizzazione di un progetto di ricerca e sviluppo nel settore delle produzioni microelettroniche. Lo comunica ilin una nota sottolineando che “si tratta di un progetto, denominato MADEin4, presentato da STMicroelectronics, FCA Italy, Comau, Politecnico di Torino e CNR Istituto per la Microelettronica e Microsistemi, che punta a migliorare la produttività manifatturiera, in linea con gli obiettivi previsti dal piano Industria 4.0, attraverso tecniche e strumenti innovativi che consentono di gestire e monitorare i processi aziendali in tempo reale, garantendo precisione e accuratezza nelle fasi di ...

