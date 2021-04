Minniti | “Africa primo incubatore jihadismo | sogno quartetto Usa-Ue-Russia e Cina”

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 28 aprile 2021) Dalla Libia al Niger, dal Burkina Faso al Ciad fino al Centr, Nigeria e Mozambico, l’è attraversata da crisi gravissime che affondano nel terrorismo e nelle guerre civili senza dimenticare gli effetti devastanti della pandemia. Il continente, come concordano tutte le varie agenzie di intelligence, “oggi è il principaledelmondiale con le radici che affondano in autoctone specifiche realtà. Per l’Italia e l’Europa si tratta di una sfida di prima grandezza. Che va affrontata insieme. Con visione e decisione”. Lo afferma in un fondo su ‘Repubblica’ l’ex ministro dell’Interno e presidente della Fondazione ‘Leonardo Med-Or’, Marco, all’indomani dell’uccisione di due giornalisti spagnoli e un irlandese in un attentato in Burkina Faso definito “l’ultimo ed estremo ...