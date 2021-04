Minacce in famiglia per acquistare droga, 2 arresti della Polizia (Di mercoledì 28 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato sono accorsi, dopo una segnalazione, in un’ abitazione di via Peppino de Filippo. Qui un 52 enne già denunciato in passato, colpiva con calci e pugni la porta d’ingresso di un appartamento e minacciava di morte la sorella, che si era barricata all’interno. La donna ha raccontato ai poliziotti che il fratello – come già altre volte in passato – le aveva chiesto dei soldi e, al suo rifiuto, l’aveva minacciata ed aggredita. Il 52 enne è stato arrestato. In serata, secondo intervento al Rione Sanità, in un’abitazione in via Antonio Villari. Quando gli agenti sono arrivati, sono stati avvicinati da una coppia di coniugi che hanno raccontato di essere stati aggrediti a calci e pugni dal figlio per il loro rifiuto di dargli ancora del denaro. L’ uomo, un 32 enne di Napoli già denunciato in precedenza, è ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 28 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato sono accorsi, dopo una segnalazione, in un’ abitazione di via Peppino de Filippo. Qui un 52 enne già denunciato in passato, colpiva con calci e pugni la porta d’ingresso di un appartamento e minacciava di morte la sorella, che si era barricata all’interno. La donna ha raccontato ai poliziotti che il fratello – come già altre volte in passato – le aveva chiesto dei soldi e, al suo rifiuto, l’aveva minacciata ed aggredita. Il 52 enne è stato arrestato. In serata, secondo intervento al Rione Sanità, in un’abitazione in via Antonio Villari. Quando gli agenti sono arrivati, sono stati avvicinati da una coppia di coniugi che hanno raccontato di essere stati aggrediti a calci e pugni dal figlio per il loro rifiuto di dargli ancora del denaro. L’ uomo, un 32 enne di Napoli già denunciato in precedenza, è ...

