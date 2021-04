Minacce al Bari, “questo non è calcio”. Testa di maiale e striscione, indaga la Digos Presa di posizione della legapro (Di mercoledì 28 aprile 2021) Di seguito un comunicato diffuso dalla legapro: “questo episodio non ha nulla a che vedere con il calcio. Non è giusto che un atto violento e criminale debba rovinare l’armonia intorno a quello che è pur sempre un gioco”. Queste le parole del presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli, in merito alle Minacce ai calciatori del Bari che, allo stadio San Nicola, hanno trovato una Testa di maiale mozzata e uno striscione intimidatorio. “Voglio davvero sperare che questo resti un episodio isolato e che il presidente De Laurentiis e i calciatori del Bari possano proseguire il campionato in un clima di serenità e sicurezza” conclude Ghirelli. L'articolo ... Leggi su noinotizie (Di mercoledì 28 aprile 2021) Di seguito un comunicato diffuso dalla: “episodio non ha nulla a che vedere con il. Non è giusto che un atto violento e criminale debba rovinare l’armonia intorno a quello che è pur sempre un gioco”. Queste le parole del presidenteLega Pro, Francesco Ghirelli, in merito alleai calciatori delche, allo stadio San Nicola, hanno trovato unadimozzata e unointimidatorio. “Voglio davvero sperare cheresti un episodio isolato e che il presidente De Laurentiis e i calciatori delpossano proseguire il campionato in un clima di serenità e sicurezza” conclude Ghirelli. L'articolo ...

