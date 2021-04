Milik alla Roma con Sarri: il retroscena sul contatto (Di mercoledì 28 aprile 2021) Roma - Mentre Sarri si avvicina sempre più alla Roma, si delineano trattative di mercato legate al cambio di allenatore sulla panchina giallorossa. Una delle priorità, forse quella assoluta, riguarda ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 28 aprile 2021)- Mentresi avvicina sempre più, si delineano trattative di mercato legate al cambio di allenatore sulla panchina giallorossa. Una delle priorità, forse quella assoluta, riguarda ...

Ultime Notizie dalla rete : Milik alla Milik alla Roma con Sarri: il retroscena sul contatto La scorsa estate Fienga aveva messo in piedi un piano suggestivo, saltato in extremis: Dzeko alla Juventus e Milik alla Roma. Oggi se il nome del centravanti polacco è tornato d'attualità per il ...

CorSport: Milik potrebbe seguire Sarri alla Roma, trattativa avviata tramite Ramadani L'agente del tecnico ha attivato i contatti con l'entourage del polacco che fu ad un passo dai giallorossi già un anno fa Non solo Sarri: alla Roma potrebbe sbarcare anche Arkadiusz Milik. Lo scrive il Corriere dello Sport. Una delle priorità del club giallorosso è l'acquisto di un centravanti. E il polacco è stato vicinissimo alla Roma ...

Serie A e Covid: l’anno dell’incertezza racconta nuovi obiettivi Abbiamo assistito ad un calcio nuovo, non c'è alcun dubbio. Un calcio rinato dalle esigenze di tutti quei club europei che, nel loro grande, hanno dovuto sopperire alle problematiche che tutto il Mond ...

