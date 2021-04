Milano, il Salone del Mobile si farà dal 5 al 10 settembre, il sindaco Sala: “Edizione unica. Presidente Mattarella all’inaugurazione” (Di mercoledì 28 aprile 2021) Il Salone del Mobile, uno degli eventi fieristici più importanti e mondani che si tengono a Milano. si farà. Dopo giorni di incertezze e anche polemiche è arrivato il via libera. La manifestazione si terrà alla FieraMilano di Rho dal 5 al 10 settembre, come previsto. Si tratterà di “un’Edizione innovativa, iconica, unica” annuncia una nota del Salone spiegando che l’Edizione n° 59 “sarà con una veste inedita, attenta a valorizzare le novità, le tecnologie e i progetti delle aziende. A riprendere il filo di un discorso interrotto in presenza, ma non per relazione, contatto con mercato, professionisti, clienti o semplici appassionati”. “Il Salone del Mobile 2021 si farà ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 28 aprile 2021) Ildel, uno degli eventi fieristici più importanti e mondani che si tengono a. si. Dopo giorni di incertezze e anche polemiche è arrivato il via libera. La manifestazione si terrà alla Fieradi Rho dal 5 al 10, come previsto. Si tratterà di “un’innovativa, iconica,” annuncia una nota delspiegando che l’n° 59 “sarà con una veste inedita, attenta a valorizzare le novità, le tecnologie e i progetti delle aziende. A riprendere il filo di un discorso interrotto in presenza, ma non per relazione, contatto con mercato, professionisti, clienti o semplici appassionati”. “Ildel2021 si...

