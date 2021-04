Milan | Acquafresca | “Ibrahimovic conta tanto Pioli grande allenatore”

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Milan Acquafresca

Spazio Milan

Commenta per primo L'ex attaccante di Cagliari e Inter, Robert, parla a Sky del momento del: 'Non è in dubbio che Ibrahimovic pesi tanto in questo, sopratutto in un momento come questo. Conosco bene Pioli ed è un grandissimo allenatore. E' ...Missione compiuta : il mister trova la salvezza e tira fuori il meglio dache per la ... L'exè protagonista con due gol nel 4 - 3 in rimonta sulla Roma. Ma a scatenarsi è Floro Flores ...L'ex calciatore Robert Acquafresca ha parlato del Milan ai microfoni di SkySport. Ecco le sue parole: "Non è in dubbio che Ibrahimovic pesi tanto in ...Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Robert Acquafresca ha parlato del Milan. Queste le sue parole: "Non è in dubbio che Ibrahimovic pesi tanto in questo ...