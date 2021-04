Migliaia assembrati senza mascherina e i poliziotti non li multano: “La penso come voi” (Di mercoledì 28 aprile 2021) LUCCA – Centinaia di persone, Migliaia probabilmente se contate tutte insieme, quasi tutti giovani. Abbiamo scattato alcune immagini e abbiamo notato due pattuglie della polizia che assistevano impotenti e senza sapere cosa fare. In realtà parlando spesso al cellulare. Forse per consultarsi con la questura sul da farsi. Comunque sia abbiamo risposto ai due agenti che eravamo lì per fare un servizio giornalistico e che non indossiamo mai all’aperto la mascherina perché siamo stanchi di ubbidire a ordini privi di buonsenso che limitano la nostra salute in primis e la nostra libertà. Così Gazzetta di Lucca. L’agente ci ha detto che la pensava come noi, ma che doveva far rispettare quello che avevano stabilito i governanti e che anche lui, nonostante indossasse una divisa, la sera a casa ha una famiglia e dei figli che ... Leggi su cityroma (Di mercoledì 28 aprile 2021) LUCCA – Centinaia di persone,probabilmente se contate tutte insieme, quasi tutti giovani. Abbiamo scattato alcune immagini e abbiamo notato due pattuglie della polizia che assistevano impotenti esapere cosa fare. In realtà parlando spesso al cellulare. Forse per consultarsi con la questura sul da farsi. Comunque sia abbiamo risposto ai due agenti che eravamo lì per fare un servizio giornalistico e che non indossiamo mai all’aperto laperché siamo stanchi di ubbidire a ordini privi di buonsenso che limitano la nostra salute in primis e la nostra libertà. Così Gazzetta di Lucca. L’agente ci ha detto che la pensavanoi, ma che doveva far rispettare quello che avevano stabilito i governanti e che anche lui, nonostante indossasse una divisa, la sera a casa ha una famiglia e dei figli che ...

