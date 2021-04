Microsoft Build 2021 | evento digitale dal 25 al 27 maggio

(Di mercoledì 28 aprile 2021) L’edizionedell’si terrà online dal 25 al 27e da ieri sono aperte le registrazioni. Cosa aspettarsi dalIl 25alle ore 17:00 (ora italiana) si terrà il keynote di apertura nel quale sarà presente anche il CEO diSatya Nadella. La descrizione del keynote presente sul sitoè la seguente: Unisciti a Satya Nadella e ad altri dirigentiper discutere di strumenti e piattaforme per gli sviluppatori per creare soluzioni produttive per il lavoro ibrido. In occasione dell’ci potrebbero essere annunci riguardanti a Windows 10 e Windows 10X e altre novità. Inoltre, ognuno ha la possibilità di selezionare le ...

Microsoft ha rilasciato Windows 10 Insider Preview 21364 per i Windows Insider nel Dev Channel con una novità molto interessante: la possibilità di eseguire le applicazioni Linux con interfaccia ...
Eseguire le applicazioni GUI di Linux su Windows 10 è ora possibile utilizzando il nuovo Windows Subsystem for Linux introdotto nella build Insider ...