Michele Santoro | età | altezza | peso | prima moglie | seconda moglie croata | le figlie | dove vive

Leggi su tuttivip

(Di mercoledì 28 aprile 2021) Giornalista dal marcato carattere. Conduttore televisivo dalla voce prorompente e grande intellettuale.è ancora oggi uno tra i più apprezzati lavoratori dell’informazione del panorama italiano. Le sue conduzioni in programmi di approfondimento politico restano tra le più incisive che la breve storia dei format abbia mai conosciuto. Al di là delle capacità conduttive, che gli hanno consentito di sapersi destreggiare in mezzo ad alcune delle personalità più importanti del tessuto politico del Belpaese,è apprezzato per il profondo pensiero etico e le radicate convinzioni. Peculiarità, queste, che hanno generato uno stilema forte e magnetico. Sebbene la sua figura abbia lasciato spazio alle nuove leve del giornalismo, il giornalista resta ancora in cima all’elenco dei migliori. ...