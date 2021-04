Meteo, le previsioni di giovedì 29 aprile. VIDEO (Di mercoledì 28 aprile 2021) Una serie di fronti instabili e piovoso interesseranno nei prossimi giorni l’Italia del Nord e del Centro. Il Sud sarò invece protetto da un generoso anticiclone africano portando le temperature fino a 32 gradi. giovedì 29 aprile le condizioni Meteo saranno di nuovo in forte peggioramento con il rischio di violenti temporali da Roma in su. Vista la provenienza africana le piogge potrebbero essere accompagnate dalla sabbia deserto algerino. Venerdì ci sarà un secondo attacco che colpirà prevalentemente il Nord su regioni come il Piemonte, Liguria, Lombardia, veneto e Friuli Venezia Giulia. Visti i forti contrasti termici tra masse d'aria completamente diverse saranno possibili intensi temporali, prima sulle aree alpine e prealpine per poi spostarsi anche in pianura e lungo le coste le medio/alte pianure. Discorso diverso per l'estremo ... Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 28 aprile 2021) Una serie di fronti instabili e piovoso interesseranno nei prossimi giorni l’Italia del Nord e del Centro. Il Sud sarò invece protetto da un generoso anticiclone africano portando le temperature fino a 32 gradi.29le condizionisaranno di nuovo in forte peggioramento con il rischio di violenti temporali da Roma in su. Vista la provenienza africana le piogge potrebbero essere accompagnate dalla sabbia deserto algerino. Venerdì ci sarà un secondo attacco che colpirà prevalentemente il Nord su regioni come il Piemonte, Liguria, Lombardia, veneto e Friuli Venezia Giulia. Visti i forti contrasti termici tra masse d'aria completamente diverse saranno possibili intensi temporali, prima sulle aree alpine e prealpine per poi spostarsi anche in pianura e lungo le coste le medio/alte pianure. Discorso diverso per l'estremo ...

