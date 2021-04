Meteo Italia al 12 Maggio, FIAMMATA africana assai probabile: CALDO? (Di mercoledì 28 aprile 2021) Il Meteo verso il 12 MaggioPOSSIBILE EVOLUZIONE Meteo A 15 GIORNI Nell’ultimo periodo abbiamo evidenziato l’estrema variabilità atmosferica che potrebbe condizionare la prima decade di Maggio, nello specifico abbiamo più e più volte rimarcato la possibile divisione in due parti del nostro Paese ossia da un lato le regioni del Nord alle prese col flusso oceanico e dall’altro lato il Centro ma in particolare il Sud alle prese con l’Alta africana. Nelle emissioni modellistiche odierne sembrerebbe cambiare qualcosa, diciamo che verso la conclusione della prima decade di Maggio potrebbe prendere il sopravvento l’Anticiclone Africano. Su tutte le regioni. E’ chiaro che a quel punto cambierebbe lo scenario, che si orienterebbe con più decisione su frequenze estive difatti le proiezioni ... Leggi su meteogiornale (Di mercoledì 28 aprile 2021) Ilverso il 12POSSIBILE EVOLUZIONEA 15 GIORNI Nell’ultimo periodo abbiamo evidenziato l’estrema variabilità atmosferica che potrebbe condizionare la prima decade di, nello specifico abbiamo più e più volte rimarcato la possibile divisione in due parti del nostro Paese ossia da un lato le regioni del Nord alle prese col flusso oceanico e dall’altro lato il Centro ma in particolare il Sud alle prese con l’Alta. Nelle emissioni modellistiche odierne sembrerebbe cambiare qualcosa, diciamo che verso la conclusione della prima decade dipotrebbe prendere il sopravvento l’Anticiclone Africano. Su tutte le regioni. E’ chiaro che a quel punto cambierebbe lo scenario, che si orienterebbe con più decisione su frequenze estive difatti le proiezioni ...

Advertising

3BMeteo : ??? Previsioni #meteo su @radiokisskiss al #PippoPeloShow. Ancora Italia divisa in due @pelopippo - Agenzia_Ansa : Queste le previsioni del tempo per oggi #ANSA - CentroMeteoITA : #METEO - IRRUZIONE di #MALTEMPO in arrivo in #ITALIA con PIOGGE, TEMPORALI e CROLLO TERMICO, ecco quando - meteogiornaleit : Troppo stretta la via verso la Primavera. Ecco che aria rovente si sposterà verso mezza Italia, ma ad occidente ins… - meteogiornaleit : IL CALDO d'Africa potrebbe non andare solo al Sud Italia. Varie opzioni ci sono in vista. Ne discutiamo con il nost… -