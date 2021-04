Meteo invernale a Mosca Dopo il clima estivo | neve forte | quasi record

Leggi su meteogiornale

(Di mercoledì 28 aprile 2021) Le condizionidi queste settimane sue ampie aree della Russia europea, sono state alquanto variabili, con episodi mitissimi che hanno innalzato i termometri verso valori che sarebbero normali d’estate. Ma ciò era stato preceduto e seguito da freddo. Ed è il freddo successivo al gran tepore a fare notizia, in quanto asi sono visti vari rovesci dianche in pieno centro città. Insomma,alquanto variabile in questo scorcio di primavera, ancor più di quanto dovrebbe avvenire come norma. Ma quel che fa notizia sono i rovesci diintensissimi che si sono avuti soprattutto a sud della grande città, coinvolgendo anche parte della metropoli. In alcune località sono caduti sino a 20 cm di. Insomma, c’è stata una vera tormenta di ...