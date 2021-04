Meteo Esplosione CALDO estivo con RASOIATA FREDDA verso il Nord Italia (Di mercoledì 28 aprile 2021) Italia divisa in due nell’ultima parte della settimana, con CALDO anticiclone che si estenderà a tutto il Centro-SudUna circolazione depressionaria si mantiene attiva dalla Penisola Iberica verso l’Europa Centrale, alimentata dai contrasti fra aria FREDDA polare e correnti più calde africane. L’Italia è nel ramo di confluenza fra i flussi instabili da sud-ovest e l’aria calda legata all’anticiclone subtropicale. Le regioni meridionali e la Sicilia sono quelle che più risentono dell’influenza dell’anticiclone, con clima piuttosto CALDO per la costante risalita delle correnti di provenienza Nord-africana. I venti da sud stanno anche portando continui contributi di polveri desertiche in atmosfera, che offuscano il cielo. Il CALDO è atteso ... Leggi su meteogiornale (Di mercoledì 28 aprile 2021)divisa in due nell’ultima parte della settimana, conanticiclone che si estenderà a tutto il Centro-SudUna circolazione depressionaria si mantiene attiva dalla Penisola Iberical’Europa Centrale, alimentata dai contrasti fra ariapolare e correnti più calde africane. L’è nel ramo di confluenza fra i flussi instabili da sud-ovest e l’aria calda legata all’anticiclone subtropicale. Le regioni meridionali e la Sicilia sono quelle che più risentono dell’influenza dell’anticiclone, con clima piuttostoper la costante risalita delle correnti di provenienza-africana. I venti da sud stanno anche portando continui contributi di polveri desertiche in atmosfera, che offuscano il cielo. Ilè atteso ...

Advertising

meteogiornaleit : Troppo stretta la via verso la Primavera. Ecco che aria rovente si sposterà verso mezza Italia, ma ad occidente ins… - zazoomblog : Meteo Esplosione caldo estivo ma non ovunque. Nel weekend la fase clou - #Meteo #Esplosione #caldo #estivo - CorriereQ : Meteo Esplosione caldo estivo, ma non ovunque. Nel weekend la fase clou - infoitinterno : Meteo MAGGIO e l’esplosione di CALDO, ma con TEMPORALI intensi e GRANDINATE - periodicodaily : L’esplosione di caldo in arrivo: con intensi temporali e grandine #meteo -