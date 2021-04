Meteo, allerta di livello giallo su tre regioni del Centro Italia: ecco quali (Di mercoledì 28 aprile 2021) La perturbazione atlantica attiva sull’Italia dall’inizio della settimana prolunga i suoi effetti anche per oggi mercoledì 28 aprile causando piogge e temporali, soprattutto al Centro, queste le principali previsioni Meteo di Protezione Civile ed Aeronautica Militare. I dettagli Iniziamo con i dati presenti nel bollettino ufficiale del Dipartimento Nazionale per la Protezione Civile, emesso la sera del 27 aprile e valido per tutto mercoledì 28 aprile. E’ stato emesso un avviso di Meteo avverso con allerta gialla per temporali e relativi rischio idrogeologico su Umbria, Lazio e Abruzzo. Il resto della cartina dell’Italia è verde e quindi non sono presenti altri avvisi di Meteo avverso e allerta Meteo ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 28 aprile 2021) La perturbazione atlantica attiva sull’dall’inizio della settimana prolunga i suoi effetti anche per oggi mercoledì 28 aprile causando piogge e temporali, soprattutto al, queste le principali previsionidi Protezione Civile ed Aeronautica Militare. I dettagli Iniziamo con i dati presenti nel bollettino ufficiale del Dipartimento Nazionale per la Protezione Civile, emesso la sera del 27 aprile e valido per tutto mercoledì 28 aprile. E’ stato emesso un avviso diavverso congialla per temporali e relativi rischio idrogeologico su Umbria, Lazio e Abruzzo. Il resto della cartina dell’è verde e quindi non sono presenti altri avvisi diavverso e...

