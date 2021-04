METEO 7 Giorni, PERTURBAZIONI al Centro-Nord e Caldo d’Africa al Sud (Di mercoledì 28 aprile 2021) METEO SINO AL 4 MAGGIO 2021, ANALISI E PREVISIONE Il tempo si mantiene instabile sulle regioni Centro-settentrionali dove non mancano piogge e temporali anche di una certa intensità. Gli impulsi perturbati sono sospinti da flussi umidi occidentali sud-collegati ad un regime depressionario con perno sulla Francia. La nostra Penisola contesa fra le correnti atlantiche e quelle ben più tiepide Nord-africane. Correnti umide meridionali accompagnano l’evoluzione dei fronti instabili e sono le medesime che trasportano aria ben più calda verso il Sud. Il trenino delle PERTURBAZIONI lambisce appena le regioni meridionali, dove le precipitazioni sono davvero episodiche grazie alla sostanziale tenuta dell’anticiclone. Ultima parte di settimana con l’Italia ancora spaccata in due per le condizioni METEO PIOGGE ... Leggi su meteogiornale (Di mercoledì 28 aprile 2021)SINO AL 4 MAGGIO 2021, ANALISI E PREVISIONE Il tempo si mantiene instabile sulle regioni-settentrionali dove non mancano piogge e temporali anche di una certa intensità. Gli impulsi perturbati sono sospinti da flussi umidi occidentali sud-collegati ad un regime depressionario con perno sulla Francia. La nostra Penisola contesa fra le correnti atlantiche e quelle ben più tiepide-africane. Correnti umide meridionali accompagnano l’evoluzione dei fronti instabili e sono le medesime che trasportano aria ben più calda verso il Sud. Il trenino dellelambisce appena le regioni meridionali, dove le precipitazioni sono davvero episodiche grazie alla sostanziale tenuta dell’anticiclone. Ultima parte di settimana con l’Italia ancora spaccata in due per le condizioniPIOGGE ...

lorepas85 : RT @meteoredit: Le previsioni #meteo aggiornate per gli ultimi giorni di aprile: in arrivo un importante aumento di #temperatura al centro-… - meteogiornaleit : Meteo 7 giorni: l'evoluzione di complica parecchio, tra sbuffi africani (non ovunque) e perturbazioni oceaniche (al… - meteogiornaleit : IL CALDO d'Africa potrebbe non andare solo al Sud Italia. Varie opzioni ci sono in vista. Ne discutiamo con il nost… - MeteoWeb_eu : ?? #Meteo, la situazione: temperature in forte aumento, superati i +30°C e i +25°C in Calabria, Puglia e Sardegna. A… - BenedetttaM : Meteo iPhone: dal 26/4 al 2/5 pioggia Io: disdico il viaggio Meteo reale di questi giorni: sole e caldo GRAZIE IPHONE SEMPRE UNA CERTEZZA -