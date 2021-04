Messias | ' Futuro? Penso solo al Crotone'

(Di mercoledì 28 aprile 2021)- "E' dall'inizio che facciamo buone prestazioni, ora siamo arrivati ad un punto in cui sembra quasi impossibile raggiungere la salvezza ma dobbiamo cercare di fare il meglio possibile in ...

Ultime Notizie dalla rete : Messias Futuro

sul propriorisponde così: "Penso solo al presente che si chiama Crotone e voglio fare queste ultime 5 partite al massimo. A Crotone sin dall'inizio ho trovato una vera e propria ...Trae Simy, il Genoa delguarda a Crotone per il reparto offensivo.CROTONE - "Il futuro? Penso solo al presente che si chiama Crotone e voglio fare queste ultime 5 partite al massimo. A Crotone sin dall’inizio ho trovato una vera e propria famiglia, gente per bene”.News in tempo reale - Le notizie e i video di politica, cronaca, attualità, sport della provincia di Crotone e della Calabria ...