Melina al Senato, fermo in Giunta il caso Giovanardi. L'ex senatore Pdl sostiene che le frasi intercettate e contestate dai pm erano solamente degli sfoghi (Di mercoledì 28 aprile 2021) Passano i mesi ma la vicenda per la quale è finito sotto processo Carlo Giovanardi continua a tormentare il Senato. Proprio ieri L'ex Senatore è stato sentito dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari di Palazzo Madama che, come noto, dovrà decidere "sull'insindacabilità delle opinioni" da lui espresse (leggi l'articolo) e da cui è scaturito il procedimento penale, aperto davanti al tribunale di Modena, in cui i pm gli contestano presunte pressioni su alcuni funzionari della prefettura modenese per far rientrare nella white list, ossia la lista delle imprese autorizzate a lavorare negli appalti pubblici per la ricostruzione post terremoto in Emilia, un'azienda ritenuta in odore di mafia. Accuse che L'ex Senatore ha respinto al mittente spiegando di aver ...

