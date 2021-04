Mediaset-Vivendi, due pugili suonati costretti a fare pace (Di mercoledì 28 aprile 2021) Nessuno esce vincitore dallo scontro eterno fra Mediaset e Vivendi Domani, pagina 11, di Alessandro Penati. Lo scontro tra Vivendi/Bolloré e Mediaset/Berlusconi sembra un incontro tra due pugili suonati: nessuno dei due può vincere per ko, ma vanno avanti perché ognuno spera in una vittoria risicata ai punti. Sarebbe invece nel loro interesse sospendere le ostilità e trovare un accordo. Il settore televisivo è ormai in declino perché gli utenti si spostano sempre più su piattaforme e contenuti online. In più, Mediaset è penalizzata da una raccolta pubblicitaria che langue perché concentrata in due Paesi, Italia e Spagna, che crescono poco. Il Covid ha peggiorato le cose: nonostante la ripresa gli analisti stimano che il fatturato 2021 sarà ancora inferiore del 6 per ... Leggi su tvzoom (Di mercoledì 28 aprile 2021) Nessuno esce vincitore dallo scontro eterno fraDomani, pagina 11, di Alessandro Penati. Lo scontro tra/Bolloré e/Berlusconi sembra un incontro tra due: nessuno dei due può vincere per ko, ma vanno avanti perché ognuno spera in una vittoria risicata ai punti. Sarebbe invece nel loro interesse sospendere le ostilità e trovare un accordo. Il settore televisivo è ormai in declino perché gli utenti si spostano sempre più su piattaforme e contenuti online. In più,è penalizzata da una raccolta pubblicitaria che langue perché concentrata in due Paesi, Italia e Spagna, che crescono poco. Il Covid ha peggiorato le cose: nonostante la ripresa gli analisti stimano che il fatturato 2021 sarà ancora inferiore del 6 per ...

