Maurizio Costanzo Show, Francesco Oppini: avete visto la bellissima fidanzata? | Foto (Di mercoledì 28 aprile 2021) avete visto la bellissima fidanzata di Francesco Oppini? La star del Grande Fratello Vip ha condiviso una Foto sui social, guardate! Francesco Oppini (Instagram)Uno dei protagonisti indiscussi dell’ultimo Grande Fratello Vip è stato senza dubbio Francesco Oppini. Il figlio della Showgirl Alba Parietti è stata una vera rivelazione del reality, diventando uno tra i personaggi più amati della casa. Complice la sua forte amicizia con Tommaso Zorzi, il vincitore del famoso reality, Oppini è diventato una vera star dei social, e non solo! Questa sera sarà tra i famosi ospiti del Maurizio Costanzo Show, in seconda serata su ... Leggi su altranotizia (Di mercoledì 28 aprile 2021)ladi? La star del Grande Fratello Vip ha condiviso unasui social, guardate!(Instagram)Uno dei protagonisti indiscussi dell’ultimo Grande Fratello Vip è stato senza dubbio. Il figlio dellagirl Alba Parietti è stata una vera rivelazione del reality, diventando uno tra i personaggi più amati della casa. Complice la sua forte amicizia con Tommaso Zorzi, il vincitore del famoso reality,è diventato una vera star dei social, e non solo! Questa sera sarà tra i famosi ospiti del, in seconda serata su ...

Advertising

AmiciUfficiale : Il 'Libbro SUMMARIA de Filippi in Maurizio Costanzo Show' sarà sicuramente un bestseller! ?? #Amici20… - leggoit : Maurizio Costanzo e l'amore per Maria De Filippi: «La donna della mia vita, vorrei morire nella sua mano» - tuttotv_info : #MaurizioCostanzoShow, gli OSPITI di stasera > - springpeass : sembro senza collo cioè sembro maurizio costanzo - FoglieVito : RT @staiiserena_: oggi rds continuerà a mandere in onda le centinaia di messaggi per stefy, come un semplice Maurizio Costanzo che continua… -