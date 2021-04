Matteo Bassetti, esperto di Covid ma anche marito e papà. Chi sono la moglie e i figli (Di mercoledì 28 aprile 2021) Direttore della Clinica Malattie Infettive dell’Ospedale San Martino di Genova, presidente della Società Italiana di Terapia Antinfettiva (SITA), membro del comitato esecutivo del Piano Nazionale per lotta alla Resistenza-Antimicrobica (PNCAR) del ministero e professore ordinario di malattie infettive dell’Universita? di Genova, Matteo Bassetti è diventato ormai un volto noto tra social e televisione, dove dallo scorso anno è spesso ospite per parlare della pandemia da Covid-19. Dopo la laurea in Medicina e Chirurgia Università conseguita a Genova nel 1995 e l’abilitazione all’esercizio della professione nel 1996, Bassetti si è specializzato in malattie infettive e oggi è uno degli infettivologi più noti in Italia. Nel 2001 ha conseguito un un post-doctoral fellowship in malattie infettive alla prestigiosa Yale ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 28 aprile 2021) Direttore della Clinica Malattie Infettive dell’Ospedale San Martino di Genova, presidente della Società Italiana di Terapia Antinfettiva (SITA), membro del comitato esecutivo del Piano Nazionale per lotta alla Resistenza-Antimicrobica (PNCAR) del ministero e professore ordinario di malattie infettive dell’Universita? di Genova,è diventato ormai un volto noto tra social e televisione, dove dallo scorso anno è spesso ospite per parlare della pandemia da-19. Dopo la laurea in Medicina e Chirurgia Università conseguita a Genova nel 1995 e l’abilitazione all’esercizio della professione nel 1996,si è specializzato in malattie infettive e oggi è uno degli infettivologi più noti in Italia. Nel 2001 ha conseguito un un post-doctoral fellowship in malattie infettive alla prestigiosa Yale ...

