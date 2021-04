Matrimonio a prima vista, Santa svela tutta la verità “Cosa succedeva a telecamere spente, Lui piangeva per un’altra e mi insultava” (Di mercoledì 28 aprile 2021) A Matrimonio a prima vista Italia quest’anno c’è stata una coppia in particolare che non è riuscita ad andare d’accordo neanche per pochi giorni. Si tratta di Santa e Salvo, che hanno cominciato a litigare dal primo momento. In molti hanno addirittura messo in discussione gli esperti e le loro scelte, considerando che le incongruenze caratteriali tra i due risultavano ben evidenti. E’ anche vero che nessuno dei due si è impegnato molto per far funzionare la relazione, rimanendo sempre nella stessa posizione. Non è questo il modo giusto per affrontare la trasmissione. La fine di Matrimonio a prima vista Italia è arrivata e, come era prevedibile, Santa e Salvo hanno restituito le fedi. Non solo, durante il confronto finale si sono accusati a vicenda. La ... Leggi su cityroma (Di mercoledì 28 aprile 2021) AItalia quest’anno c’è stata una coppia in particolare che non è riuscita ad andare d’accordo neanche per pochi giorni. Si tratta die Salvo, che hanno cominciato a litigare dal primo momento. In molti hanno addirittura messo in discussione gli esperti e le loro scelte, considerando che le incongruenze caratteriali tra i due risultavano ben evidenti. E’ anche vero che nessuno dei due si è impegnato molto per far funzionare la relazione, rimanendo sempre nella stessa posizione. Non è questo il modo giusto per affrontare la trasmissione. La fine diItalia è arrivata e, come era prevedibile,e Salvo hanno restituito le fedi. Non solo, durante il confronto finale si sono accusati a vicenda. La ...

