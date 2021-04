Matrimoni, le linee guida delle Regioni per la ripartenza: “Mascherina obbligatoria se in piedi, buffet solo con confezioni monodose” (Di mercoledì 28 aprile 2021) Le Regioni hanno pubblicato le ‘linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali’, che riguarda tutte le attività in fase di ripartenza nelle prossime settimane dalla ristorazione alle terme fino ai parchi divertimenti e gli stabilimenti balneari. Nel documento di 31 pagine, disponibile sul sito della Conferenza delle Regioni, sono state inserite anche le norme per la ripartenza delle cerimonie dopo i Matrimoni e i congressi. In aggiunta alle misure già previste per la ristorazione e dei protocolli adottati per lo svolgimento dei riti religiosi e civili, scrivono le Regioni, le “seguenti indicazioni integrative costituiscono indirizzi specifici per i banchetti nell’ambito ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 28 aprile 2021) Lehanno pubblicato le ‘per la ripresaattività economiche e sociali’, che riguarda tutte le attività in fase dinelle prossime settimane dalla ristorazione alle terme fino ai parchi divertimenti e gli stabilimenti balneari. Nel documento di 31 pagine, disponibile sul sito della Conferenza, sono state inserite anche le norme per lacerimonie dopo ie i congressi. In aggiunta alle misure già previste per la ristorazione e dei protocolli adottati per lo svolgimento dei riti religiosi e civili, scrivono le, le “seguenti indicazioni integrative costituiscono indirizzi specifici per i banchetti nell’ambito ...

