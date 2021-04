Massimo Giletti, un nuovo ruolo in Tv: indiscrezione pazzesca (Di mercoledì 28 aprile 2021) indiscrezione pazzesca sul futuro lavorativo di Massimo Giletti. Il noto conduttore e giornalista potrebbe ben presto tornare al punto di partenza A distanza di quattro anni dal suo ‘addio’, il giornalista e conduttore Massimo Giletti potrebbe tornare al timone di un programma televisivo su Rai Due. A lanciare l’indiscrezione è Tv Blog. Giletti aveva abbandonato L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 28 aprile 2021)sul futuro lavorativo di. Il noto conduttore e giornalista potrebbe ben presto tornare al punto di partenza A distanza di quattro anni dal suo ‘addio’, il giornalista e conduttorepotrebbe tornare al timone di un programma televisivo su Rai Due. A lanciare l’è Tv Blog.aveva abbandonato L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

Zappullaclary : RT @leone52641: @ritadallachiesa @GilettiMassimo No non è normale..ma siamo in Italia e l'onestà e chi è giornalista e uomo libero e ha cor… - ritadallachiesa : RT @leone52641: @ritadallachiesa @GilettiMassimo No non è normale..ma siamo in Italia e l'onestà e chi è giornalista e uomo libero e ha cor… - VincenzoCosta5S : RT @SandraGiorno5S: Ieri da Massimo Giletti a Non è l'Arena si è parlato del caso di Ciro Grillo e dell'accusa di stupro di gruppo che deve… - LadyNews_ : #SelvaggiaLucarelli torna ad attaccare #MassimoGiletti e #VittorioSgarbi sul caso #Grillo - DanielaZini1 : La ricostruzione di Massimo Giletti sulla figura dell'ex capo del DAP -