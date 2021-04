Mary Ann Webster | la donna etichettata come “la più brutta del mondo” | ecco il perchè

Advertising

Agli inizi del Novecento era conosciuta in Europa come la donna più brutta del mondo , ma la vera storia diWebster e della rara malattia di cui ha sofferto per decenni va ben oltre il semplice aspetto fisico e racconta fino dove può spingersi una madre per il bene della propria famiglia ....McLaren era la figlia di Henry Duncan McLaren, secondo barone di Aberconway, e di Christabel... Nel 2004 fondò, insieme a Bryan Clarke e a sua moglie, il Frozen Ark , un deposito di materiale ...Con il volto sfigurato a causa di una rara malattia, Mary Ann Webster non esitò a mettersi in ridicolo pur di sfamare la propria famiglia.Con il volto sfigurato a causa di una rara malattia, Mary Ann Webster non esitò a mettersi in ridicolo pur di sfamare la propria famiglia.