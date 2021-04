Martina Rossi morta durante un tentativo di stupro di gruppo: la condanna a 3 anni nell’Appello bis (Di mercoledì 28 aprile 2021) Si è concluso con una condanna il processo d’Appello bis per la morte di Martina Rossi, la 23enne che ha perso la vita dopo essere caduta da un balcone mentre si trovava a Palma di Maiorca il 3 agosto 2011. La sentenza riconosce il tentativo di violenza sessuale di gruppo agli imputati Alessandro Albertoni e Luca Vanneschi, assolti nel primo processo d’appello. È finito invece in prescrizione il reato di morte in conseguenza di altro reato. Martina Rossi: la condanna in Appello bis Un iter processuale complicato, che ha portato alla condanna a 3 anni per Alessandro Albertoni e Luca Vanneschi, imputati per la morte di Martina Rossi. I due avrebbero provato a commettere una ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 28 aprile 2021) Si è concluso con unail processo d’Appello bis per la morte di, la 23enne che ha perso la vita dopo essere caduta da un balcone mentre si trovava a Palma di Maiorca il 3 agosto 2011. La sentenza riconosce ildi violenza sessuale diagli imputati Alessandro Albertoni e Luca Vanneschi, assolti nel primo processo d’appello. È finito invece in prescrizione il reato di morte in conseguenza di altro reato.: lain Appello bis Un iter processuale complicato, che ha portato allaa 3per Alessandro Albertoni e Luca Vanneschi, imputati per la morte di. I due avrebbero provato a commettere una ...

