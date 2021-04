Martina Rossi, la sentenza del processo bis. Condannati a tre anni gli imputati per tentata violenza sessuale (Di mercoledì 28 aprile 2021) Condannati a tre anni per tentata violenza sessuale Alessandro Albertoni e Luca Vanneschi imputati nel processo sulla morte di Martina Rossi. È il 3 agosto del 2011 quando la ventenne genovese Martina Rossi precipita dal sesto piano di un hotel a Palma di Maiorca, mentre si trova in vacanza con due amiche. Scivola nel tentativo di scavalcare dal terrazzino della camera a quello a fianco e, sbrigativamente, le autorità spagnole archiviano il caso con l’ipotesi di suicidio, versione a cui i genitori e tutti quelli che conoscevano la ragazza non credono neanche per un momento. La stanza dalla quale fugge la giovane, studentessa al primo anno di Architettura a Milano, è quella di due ragazzi di Castiglion ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 28 aprile 2021)a treperAlessandro Albertoni e Luca Vanneschinelsulla morte di. È il 3 agosto del 2011 quando la ventenne genoveseprecipita dal sesto piano di un hotel a Palma di Maiorca, mentre si trova in vacanza con due amiche. Scivola nel tentativo di scavalcare dal terrazzino della camera a quello a fianco e, sbrigativamente, le autorità spagnole archiviano il caso con l’ipotesi di suicidio, versione a cui i genitori e tutti quelli che conoscevano la ragazza non credono neanche per un momento. La stanza dalla quale fugge la giovane, studentessa al primo anno di Architettura a Milano, è quella di due ragazzi di Castiglion ...

