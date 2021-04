Martina Rossi, il papà dopo la sentenza: “In Italia si può ammazzare una persona e fare tre anni di carcere. Le donne vanno tutelate di più” (Di mercoledì 28 aprile 2021) “Bisognerebbe che un po’ tutti pensiamo che nel nostro Paese chi causa la morte di una donna nel tentativo di violentarla può essere condannato solo a tre anni, dopo dieci anni”. Così Bruno Rossi, esausto ma soddisfatto dell’esito della sentenza dell’appello bis con la quale la Corte di Firenze ha condannato in secondo grado Alessandro Albertoni e Luca Vanneschi per il tentato stupro ai danni di Martina, figlia ventenne di Bruno, 81 anni e una vita sulle barricate con il sindacato e i collettivi portuali di Genova. All’uscita del palazzo di giustizia anche la mamma Franca Murialdo, ex-insegnante con la quale hanno voluto salutare e ringraziare un gruppo di attiviste che avevano atteso l’esito del processo con uno striscione di solidarietà contro la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 28 aprile 2021) “Bisognerebbe che un po’ tutti pensiamo che nel nostro Paese chi causa la morte di una donna nel tentativo di violentarla può essere condannato solo a tredieci”. Così Bruno, esausto ma soddisfatto dell’esito delladell’appello bis con la quale la Corte di Firenze ha condannato in secondo grado Alessandro Albertoni e Luca Vanneschi per il tentato stupro ai ddi, figlia ventenne di Bruno, 81e una vita sulle barricate con il sindacato e i collettivi portuali di Genova. All’uscita del palazzo di giustizia anche la mamma Franca Murialdo, ex-insegnante con la quale hanno voluto salutare e ringraziare un gruppo di attiviste che avevano atteso l’esito del processo con uno striscione di solidarietà contro la ...

repubblica : Martina Rossi, i due ragazzi condannati a 3 anni per tentata violenza di gruppo - TgrRaiToscana : Sentenza #martina Rossi #appello bis #Firenze: 3 anni per #violenza sessuale di gruppo ad Alessandro Albertoni e Lu… - lifestyleblogit : Caso Martina Rossi, i genitori: 'I due condannati potranno continuare a vivere, nostra figlia no' - - Ecatetriformis : RT @maurovanetti: «Se non fossimo stati economicamente all'altezza, non avremmo potuto fare un processo lungo 10 anni.» Sante parole del p… - BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: Martina Rossi, condanna di 3 anni per i due imputati nel processo bis: tentato stupro di gruppo -