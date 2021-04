Martina Rossi | i due imputati condannati per tentata violenza di gruppo I genitori | “Nostra figlia è stata ammazzata”

(Di mercoledì 28 aprile 2021) I giudici del processo bis hanno accolto la richiesta della Procura generale: la Corte d’appello di Firenze, al termine del processo bis dopo il rinvio disposto dalla Cassazione, ha condannato a 3 anni di reclusione ciascuno il 28enne Alessandro Albertoni e il 29enne Luca Vanneschi, entrambi di Castiglion Fibocchi (Arezzo), persessuale di, reato in conseguenza del quale sarebbe morta, la studentessa genovese di 20 anni precipitata la notte del 3 agosto 2011 dal sesto piano di un albergo a Palma di Maiorca, dove era in vacanza con le amiche. La sentenza èemessa oggi pomeriggio ed èletta dal presidente Alessandro Nencini. In aula erano presenti i due giovani(che prima della camera di ...

Per la morte di, la studentessa genovese di 20 anni precipitata la notte del 3 agosto 2011 dal sesto piano di un albergo a Palma di Maiorca, mentre si trovava in vacanza con le amiche, sono stati ...La corte di appello di Firenze ha condannato a 3 anni Alessandro Albertoni e Luca Vanneschi, imputati nel processo bis di secondo grado sul caso della morte di, la studentessa 23enne deceduta il 3 agosto 2011 precipitando da un balcone dove era in vacanza a Palma di Maiorca (Spagna). Secondo l'accusa la ragazza stava sfuggendo a un tentativo ...28/04/2021 16:47: Martina Rossi,appello:3 anni a imputati: 16.47 Martina Rossi,appello:3 anni a imputati La corte d'appello di Firenze ha con- dannato a 3 anni ciascuno Alessandro ...Condividi questo articolo:(Adnkronos) – “I giudici hanno riconosciuto che nostra figlia è stata ammazzata, non è morta per un gioco”. Così all’Adnkronos i genitori di Martina Rossi, Bruno Rossi e Fran ...