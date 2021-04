Martina Rossi: arriva la sentenza sulla ragazza morta a Maiorca (Di mercoledì 28 aprile 2021) Dopo anni di attesa è arrivata la sentenza per i due ragazzi accusati di aver indotto Martina Rossi alla morte a Maiorca. Martina Rossi (Google Images)Oggi si è riunita la Corte d’appello per emettere la sentenza nei confronti del 28enne Alessandro Albertoni e il 29enne Luca Vanneschi. Entrambi sono accusati di aver perpetrato violenza sessuale ai danni di Martina Rossi, che in seguito, lo scorso 3 agosto, sarebbe poi precipitata dal 6° piano di un albergo di Palma di Maiorca. I due ragazzi, entrambi di Castiglion Fibocchi (Arezzo), erano presenti in aula insieme ai genitori di Martina Rossi. I due si sono molto battuti affinché il caso venisse ... Leggi su chenews (Di mercoledì 28 aprile 2021) Dopo anni di attesa èta laper i due ragazzi accusati di aver indottoalla morte a(Google Images)Oggi si è riunita la Corte d’appello per emettere lanei confronti del 28enne Alessandro Albertoni e il 29enne Luca Vanneschi. Entrambi sono accusati di aver perpetrato violenza sessuale ai danni di, che in seguito, lo scorso 3 agosto, sarebbe poi precipitata dal 6° piano di un albergo di Palma di. I due ragazzi, entrambi di Castiglion Fibocchi (Arezzo), erano presenti in aula insieme ai genitori di. I due si sono molto battuti affinché il caso venisse ...

