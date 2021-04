Martina Rossi, 3 anni di condanna per gli imputati: “Fu tentato stupro” (Di mercoledì 28 aprile 2021) Caso Martina Rossi, i due imputati Alessandro Albertoni e Luca Vanneschi sono stati condannati a 3 anni Nuovi sviluppi per ciò che riguarda il caso Martina Rossi, la studentessa 23enne morta il 3 agosto 2011 dopo essere precipitata da un balcone a Palma di Maiorca. La corte di appello di Firenze ha condannato poco fa L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 28 aprile 2021) Caso, i dueAlessandro Albertoni e Luca Vanneschi sono statiti a 3Nuovi sviluppi per ciò che riguarda il caso, la studentessa 23enne morta il 3 agosto 2011 dopo essere precipitata da un balcone a Palma di Maiorca. La corte di appello di Firenze hato poco fa L'articolo proviene da Inews.it.

repubblica : Martina Rossi, i due ragazzi condannati a 3 anni per tentata violenza di gruppo - TgrRaiToscana : Sentenza #martina Rossi #appello bis #Firenze: 3 anni per #violenza sessuale di gruppo ad Alessandro Albertoni e Lu… - Peter_0T : RT @maurovanetti: «Se non fossimo stati economicamente all'altezza, non avremmo potuto fare un processo lungo 10 anni.» Sante parole del p… - interrisnews : Giustizia è fatta? Speriamo di sì ?? - ChiaraZn : RT @maurovanetti: «Se non fossimo stati economicamente all'altezza, non avremmo potuto fare un processo lungo 10 anni.» Sante parole del p… -