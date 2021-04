Martina Rossi, 3 anni ai due imputati. «Morì per sfuggire allo stupro». Il padre: ha vinto la giustizia (Di mercoledì 28 aprile 2021) Una condanna a 3 anni ciascuno per Alessandro Albertoni e Luca Vanneschi, imputati nel processo bis di secondo grado sul caso della morte di Martina Rossi, la studentessa 23enne morta il 3... Leggi su ilmessaggero (Di mercoledì 28 aprile 2021) Una condanna a 3ciascuno per Alessandro Albertoni e Luca Vanneschi,nel processo bis di secondo grado sul caso della morte di, la studentessa 23enne morta il 3...

