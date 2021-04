Martina, il giorno della verità: oggi sentenza di appello bis, ansia genitori e accusati (Di mercoledì 28 aprile 2021) Pasqua è passata da un pezzo ma nel giallo di Martina è un altro mercoledì di passione, probabilmente quello del verdetto, anche se ci sta la soluzione a sorpresa della riapertura dell'istruttoria. La ... Leggi su lanazione (Di mercoledì 28 aprile 2021) Pasqua è passata da un pezzo ma nel giallo diè un altro mercoledì di passione, probabilmente quello del verdetto, anche se ci sta la soluzione a sorpresariapertura dell'istruttoria. La ...

Advertising

Nadiii120804 : RT @Lucia46919627: Rosa e Martina sono cadute con la testa per terra o non mi spiego questa loro assenza per l'intero giorno per poi farsi… - Verdoux11 : RT @chilhavistorai3: Martina Rossi il giorno della sentenza: “Imputati non hanno fatto dichiarazioni spontanee”, l'avvocato Stefano Savi, l… - chilhavistorai3 : Martina Rossi il giorno della sentenza: “Imputati non hanno fatto dichiarazioni spontanee”, l'avvocato Stefano Savi… - atuputamadree : RT @Lucia46919627: Rosa e Martina sono cadute con la testa per terra o non mi spiego questa loro assenza per l'intero giorno per poi farsi… - zivieri_martina : @BenedettaFurlo Con un giorno di preavviso poi ma con chi credono di parlare :( -