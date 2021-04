Martina Hamdy incantevole con tacchi verdi fluo e abito corto nero-FOTO (Di mercoledì 28 aprile 2021) La bella meteorina Martina Hamdy ha condiviso su Instagram una FOTO in cui appare bellissima con tacchi verdi fluo Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Martina Hamdy (@MartinaHamdy) Martina Hamdy è bellissima con indosso un abito nero e tacchi fluo. Nella didascalia scrive:”fluorescente tuesday”. I commenti sono tantissimi e tutti L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di mercoledì 28 aprile 2021) La bella meteorinaha condiviso su Instagram unain cui appare bellissima conVisualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@è bellissima con indosso un. Nella didascalia scrive:”rescente tuesday”. I commenti sono tantissimi e tutti L'articolo proviene da YesLife.it.

Advertising

CeNestPasUnBot : @enzaa24 Ma io non dico di volerli come Martina Hamdy ma almeno con meno gravità ?? Cioè appena tolgo l’asciugamano… - infoitcultura : Martina Hamdy, dal Grande Fratello Vip al meteo in tv: «Ho la testa fra le nuvole» - aaridaje : giulia salemi e martina hamdy un altro duo con cui si raggiungono dei livelli di bellezza che non posso sostenere - Salvitus1 : @saggioilmatto Non ricordo...ci sarà la sorella di tz, Martina hamdy, poi boh ????? ?? ?? -