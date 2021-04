Marquinhos illude il Psg | poi la rimonta City | Guardiola vede la finale

(Di mercoledì 28 aprile 2021) Per un tempo è sembrato che il Psg fosse quello che ha eliminato Barcellona e Bayern Monaco. Bello, ma stavolta poco spietato. Forse si è illuso di avere già un piede in, anche perché ilè ...

Goal.com

... al contrario, ha fatto paura fin dal primo affondo (tiro di Neymar deviato da Ederson in angolo) e al 15' è passato in vantaggio: angolo battuto da Di Maria e preciso stacco di testa di. ...Al 'Camp Nou' un rigore di Messiil Barcellona ma scatena anche la reazione del PSG. Mbappé ... Koeman PSG (4 - 3 - 3): Navas; Florenzi (89 Kehrer),, Kimpembe, Kurzawa; Gueye (46 ...Dopo la prima semifinale di Champions League, disputata ieri tra Real Madrid e Chelsea, va in scena al Parco dei Principi quella che tanti hanno definito come una sorta di finale anticipata tra Paris ...De Bruyne-Mahrez ribaltano il vantaggio iniziale del Psg siglato da Marquinhos: Guardiola ipoteca la finale di Champions League ...