Mario Arenales González: nuovo caso di violenza della polizia USA (Di mercoledì 28 aprile 2021) La tragica morte di , immobilizzato per cinque minuti. (screenshot video)A pochi giorni dalla condanna per l'omicidio di George Floyd, negli USA viene denunciato un altro caso di violenza da parte delle forze dell'ordine. La morte di Mario Arenales González, 26 anni, è avvenuta il giorno prima che un ex ufficiale di Minneapolis fosse condannato per l'omicidio di George Floyd. Poche ore dopo, la polizia della città di Alameda, nel nord della California, ha pubblicato le immagini di quanto accaduto. LEGGI ANCHE –> George Floyd, l'agente Chauvin condannato per omicidio Le immagini delle telecamere mostrano come diversi agenti bloccano a terra per più di cinque minuti un giovane. L'episodio è avvenuto durante un arresto ...

Ultime Notizie dalla rete : Mario Arenales Usa, ispanico soffocato da un poliziotto: spunta il Un 26enne ispanico, Mario Arenales Gonzales, è stato ucciso dalla polizia di Alameda, in California. La vicenda ricorda quella dell'afroamericano George Floyd ed è avvenuta il 19 aprile. A rivelarlo le riprese della ...

Nuovo video shock: ispanico soffocato dalla polizia in California Nelle immagini si vede un uomo di 26 anni, Mario Arenales Gonzales, che viene arrestato e immobilizzato con la faccia a terra per quasi cinque minuti mentre uno dei tre agenti preme sul suo torace ...

Morte Mario Arenales Gonzalez: il video che incastra gli agenti USA SportFair Mario Arenales González: nuovo caso di violenza della polizia USA La tragica morte di Mario Arenales González: nuovo caso di violenza della polizia USA, immobilizzato per cinque minuti.

Ispanico soffocato dalla polizia: ‘Ucciso come George Floyd’ Questa volta la vittima non è un afroamericano ma un ispanico, per lo più apparentemente ubriaco o in stato confusionale: Mario Arenales Gonzales, 26 anni, di Alameda, tra San Francisco e Oakland, in ...

