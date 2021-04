Marino sul Macrico, critiche da ‘Speranza per Caserta’: “Solo propaganda” (Di mercoledì 28 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNon ha fiducia della propaganda del sindaco Carlo Marino, il movimento Speranza per Caserta che respinge, con forza, i messaggi politici che il primo cittadino sta lanciando alla città, soprattutto in riferimento alla questione Macrico. “Marino non è un volto nuovo della politica e dopo anni di chiacchiere – chiarisce la capogruppo Norma Naim – abbiamo assistito all’ennesimo nulla di fatto in consiglio comunale dove il sindaco, la maggioranza e anche parte dell’opposizione, ha sterilizzato la proposta di Speranza per Caserta trasformandolo in un mero indirizzo senza alcun effetto amministrativo in attesa di adottare un Puc che lo stesso Marino aveva bloccato. Un mare di bugie raccontate quotidianamente ai casertani compresa – continua – quella sul recovery plan. Lo inviteremo ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 28 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNon ha fiducia delladel sindaco Carlo, il movimento Speranza per Caserta che respinge, con forza, i messaggi politici che il primo cittadino sta lanciando alla città, soprattutto in riferimento alla questione. “non è un volto nuovo della politica e dopo anni di chiacchiere – chiarisce la capogruppo Norma Naim – abbiamo assistito all’ennesimo nulla di fatto in consiglio comunale dove il sindaco, la maggioranza e anche parte dell’opposizione, ha sterilizzato la proposta di Speranza per Caserta trasformandolo in un mero indirizzo senza alcun effetto amministrativo in attesa di adottare un Puc che lo stessoaveva bloccato. Un mare di bugie raccontate quotidianamente ai casertani compresa – continua – quella sul recovery plan. Lo inviteremo ...

"Fumo negli occhi, giochi di prestigio e bugie". Furia contro Marino sul Macrico

