Margherita Vicario, ‘Come va’ è il nuovo singolo (Di mercoledì 28 aprile 2021) ROMA – E’ disponibile “Come va” (Island Records), il nuovo singolo di Margherita Vicario, in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme digitali da venerdì 23 aprile. A due mesi esatti dalla release di “Orango Tango”, Margherita stuzzica i suoi fan e, nell’attesa di Bingo il nuovo album già disponibile in pre-order, pubblica questa volta un brano intimo e delicato, a conferma della poliedricità e dello straordinario talento di una delle artiste più attese di questo 2021, capace di raccontare il mondo attraverso le sue mille sfumature, sempre con sguardo curioso e originale. Un beat che entra nella testa e un sound avvolgente quello che Davide “Dade” Pavanello ha composto per il brano, un dolce dialogo tutto al femminile. Al centro della canzone Margherita e ... Leggi su lopinionista (Di mercoledì 28 aprile 2021) ROMA – E’ disponibile “Come va” (Island Records), ildi, in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme digitali da venerdì 23 aprile. A due mesi esatti dalla release di “Orango Tango”,stuzzica i suoi fan e, nell’attesa di Bingo ilalbum già disponibile in pre-order, pubblica questa volta un brano intimo e delicato, a conferma della poliedricità e dello straordinario talento di una delle artiste più attese di questo 2021, capace di raccontare il mondo attraverso le sue mille sfumature, sempre con sguardo curioso e originale. Un beat che entra nella testa e un sound avvolgente quello che Davide “Dade” Pavanello ha composto per il brano, un dolce dialogo tutto al femminile. Al centro della canzonee ...

Advertising

wordsandmore1 : ? L’Orchestra Multietnica di Arezzo sarà tra i protagonisti del concerto del Primo Maggio organizzato da iCompany.… - St4tlerWaldorf : @Nonha_stata Quella che tu chiami lobby sono i cavalieri del sovrano ordine militare del forno in pietra, che hanno… - cirasaboy : @omjsoc non so perche ma sono ho necessità che margherita vicario includa questi lyrics in qualche sua canzone - melecotte : Ma lo abbiamo già un feat LRDL e Margherita Vicario? Se no perché? - VietatoMorireE : Ma voi quest’anno, fondamentalmente, per chi guarderete il #1M2021? Io Bugo, Coma Cose, Meta, Moro, FASK+Gu, G, G… -