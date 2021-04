Marche da bollo contraffatte, 27 avvocati rinviati a giudizio (Di mercoledì 28 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto Il Gup del Tribunale di Napoli Nord Antonello Terzi ha rinviato a giudizio 27 avvocati residenti tra le province di Napoli e Caserta con l’accusa di aver utilizzato Marche da bollo contraffatte, provocando un danno allo Stato per oltre 52mila euro. Il dibattimento è stato fissato per il 21 ottobre prossimo. L’indagine della Procura di Napoli Nord ha portato alla luce, nel novembre 2018, un sistema illecito di utilizzo su atti giudiziari e altre pratiche di Marche di bollo false, che coinvolgeva avvocati soprattutto civilisti, ma anche titolari di agenzie di pratiche d’auto; oltre 100 gli indagati, ma per 74 di loro la Procura di Napoli Nord ha chiesto l’archiviazione riconoscendo la buona fede ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 28 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto Il Gup del Tribunale di Napoli Nord Antonello Terzi ha rinviato a27residenti tra le province di Napoli e Caserta con l’accusa di aver utilizzatoda, provocando un danno allo Stato per oltre 52mila euro. Il dibattimento è stato fissato per il 21 ottobre prossimo. L’indagine della Procura di Napoli Nord ha portato alla luce, nel novembre 2018, un sistema illecito di utilizzo su atti giudiziari e altre pratiche didifalse, che coinvolgevasoprattutto civilisti, ma anche titolari di agenzie di pratiche d’auto; oltre 100 gli indagati, ma per 74 di loro la Procura di Napoli Nord ha chiesto l’archiviazione riconoscendo la buona fede ...

