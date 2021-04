Marcelo può saltare il ritorno contro il Chelsea (Di mercoledì 28 aprile 2021) Una convocazione elettorale d’urgenza potrebbe mettere a rischio la presenza di Marcelo in Champions League: sorteggiato come scrutinatore La stagione di Marcelo non è delle migliore e Mendy lo ha scavalcato nelle gerarchie. L’infortunio del francese ha però costretto Zidane a ridare fiducia al brasiliano, che potrebbe saltare il ritorno contro il Chelsea. Il motivo è legato ad una convocazione elettorale con tanto di ordinanza spagnola per le elezioni del 4 maggio. Il difensore è stato sorteggiato come scrutinatore, insieme al compagno di squadra Chust, per far parte del seggio elettorale per l’Assemblea di Madrid. Il problema è l’incompatibilità con la sfida in Champions, che si giocherà il giorno successivo. Con le norme anti Covid in vigore sarebbe quasi impossibile ... Leggi su zon (Di mercoledì 28 aprile 2021) Una convocazione elettorale d’urgenza potrebbe mettere a rischio la presenza diin Champions League: sorteggiato come scrutinatore La stagione dinon è delle migliore e Mendy lo ha scavalcato nelle gerarchie. L’infortunio del francese ha però costretto Zidane a ridare fiducia al brasiliano, che potrebbeilil. Il motivo è legato ad una convocazione elettorale con tanto di ordinanza spagnola per le elezioni del 4 maggio. Il difensore è stato sorteggiato come scrutinatore, insieme al compagno di squadra Chust, per far parte del seggio elettorale per l’Assemblea di Madrid. Il problema è l’incompatibilità con la sfida in Champions, che si giocherà il giorno successivo. Con le norme anti Covid in vigore sarebbe quasi impossibile ...

alebuagain : Marcelo non può giocare il ritorno della semifinale di Champions perché deve fare lo scrutatore. Non voglio sapere… - pellegrhipster : Notizia random di giornata è Marcelo che non può giocare la semifinale perché deve andare a fare lo scrutinatore, m… - funkyoulow : RT @il_Gino: Cosa darei per farmi dire da Marcelo 'il signore può votare, cabina 2'. - il_Gino : Cosa darei per farmi dire da Marcelo 'il signore può votare, cabina 2'. - Vale96L : Scusate ma Marcelo non può rifiutare e basta? -

