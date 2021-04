Maradona | morte evitabile La sconvolgente perizia che incastra medico personale e psicologa di Diego

(Di mercoledì 28 aprile 2021) LadiArmando"si poteva evitare". Questa la conclusione dellamedica disposta dai giudici che indagano sulladel Pibe de oro, avvenuta il 25 novembre scorso. Le responsabilità per il decesso ricadono quindi sui medici che lo seguivano. A finire nel mirino dei magistrati il neurochirurgo Leopoldo Luque e la psichiatra Agustina Cosachov. Secondo Pagina 12, si ipotizza l'accusa di omicidio colposo che prevede una pena da 8 a 25 anni di reclusione. "I suoi occhi sono gonfi come un seno", aveva riferito a Luque il 22 novembre, tre giorni prima del decesso, una delle persone che accudiva, era il segno di un problema più grande. Dopo settimane di valutazioni su cartelle mediche, referti e tabulati, i periti hanno concluso che “nel decesso hanno ...

, I MEDICI RISCHIANO OMICIDIO COLPOSO Ladi Diego Armandopotrebbe essere avvenuta per negligenza: la perizia medica, effettuata dalla commissione ordinata dalla ...Da www.corrieredellosport.it leopoldo luque diego armando'Imperizia' e 'Segnali ignorati'. Questo il risultato della perizia sulladi Diego Armando(avvenuta il 25 novembre scorso) che verrà consegnato ai pm ...Alfredo Cahe, cardiologo di fiducia di Diego Armando Maradona per vent'anni, non aveva mai avuto dubbi sull'imperizia dei medici che lo avevano assistito negli ultimi tempi, ...Il quotidiano argentino Pagina 12 riporta le afferzazioni dei periti: la morte di Diego Armando Maradona poteva essere evitata ...