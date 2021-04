Mara Venier, i momenti drammatici della malattia della madre scritti nel suo libro (Di mercoledì 28 aprile 2021) Il titolo del libro di Mara Venier racconta già tanto della malattia di sua madre, del dolore della conduttrice. “Mamma, ti ricordi di me?” e chissà quante volte la Venier ha desiderato farle questa domanda o forse l’ha fatta. Il dolore per la perdita della mamma è ancora oggi evidente quando si tocca l’argomento, l’Alzheimer. Un incubo iniziato quando mamma Elsa le ha chiesto per la prima volta il suo nome. Quel “Buongiorno signora, come si chiama?” l’ha annientata e da quel momento tutto è andato sempre peggio fino a quando la malattia le ha portato via la madre con tutto il suo amore, le passioni, le energie. La copertina ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 28 aprile 2021) Il titolo deldiracconta già tantodi sua, del doloreconduttrice. “Mamma, ti ricordi di me?” e chissà quante volte laha desiderato farle questa domanda o forse l’ha fatta. Il dolore per la perditamamma è ancora oggi evidente quando si tocca l’argomento, l’Alzheimer. Un incubo iniziato quando mamma Elsa le ha chiesto per la prima volta il suo nome. Quel “Buongiorno signora, come si chiama?” l’ha annientata e da quel momento tutto è andato sempre peggio fino a quando lale ha portato via lacon tutto il suo amore, le passioni, le energie. La copertina ...

