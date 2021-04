Manuale di sopravvivenza al matrimonio, Valentina Paolini: “Sogno e…” (Di mercoledì 28 aprile 2021) Valentina Paolini è l’autrice di Manuale di sopravvivenza al matrimonio, libro edito da Santelli Editore. Andiamo ad approfondire con lei questa splendida opera e le motivazioni che l’hanno portata a scriverlo. Manuale di sopravvivenza al matrimonio, Valentina PaoliniCome libro sembra rivolto ad un pubblico femminile, il cui Sogno sembra sempre quello di avere un matrimonio perfetto. Secondo lei dovrebbe esistere un libro simile anche per gli uomini? Penso che il matrimonio perfetto sia il Sogno della maggior parte delle ragazze. Molte sanno già da bambine cosa vogliono, altre partono da un’idea per poi trasformarla nel corso degli ... Leggi su altranotizia (Di mercoledì 28 aprile 2021)è l’autrice didial, libro edito da Santelli Editore. Andiamo ad approfondire con lei questa splendida opera e le motivazioni che l’hanno portata a scriverlo.dialCome libro sembra rivolto ad un pubblico femminile, il cuisembra sempre quello di avere unperfetto. Secondo lei dovrebbe esistere un libro simile anche per gli uomini? Penso che ilperfetto sia ildella maggior parte delle ragazze. Molte sanno già da bambine cosa vogliono, altre partono da un’idea per poi trasformarla nel corso degli ...

Advertising

edizionimulino : Il nuovo libro di @StefanoMassini sarà in libreria dal #6maggio, e qui l'autore ve lo racconta in anteprima:… - stateofmindwj : Un libro per genitori di facile comprensione, riporta esempi concreti,possibili scenari, suggerisce strategie facil… - pissicologo : Manuale di Sopravvivenza per Genitori (2020) – Recensione del libro - Mslauria77 : RT @Capezzone: +Oggi su @laveritaweb+ Già pronto il palinsesto tv: “Oddio, gli italiani respirano”. Manuale di sopravvivenza per la settima… - moriggi : RT @Capezzone: +Oggi su @laveritaweb+ Già pronto il palinsesto tv: “Oddio, gli italiani respirano”. Manuale di sopravvivenza per la settima… -