Manda il vino col biglietto | “Il Duce ci illumini” Il fattorino lo strappa L’azienda lo licenzia

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 28 aprile 2021) Un rider hato di sua iniziativa davanti al destinatario unche inneggiava a Mussolini. Lo aveva inviato il cliente di una piattaforma di consegne a domicilio in accompagnamento a delle bottiglie di. Un omaggio, uno scambio tra due conoscenti. Per questo, per “aver violato la privacy” e per aver adottato un “comportamento scorretto”, ilè statoto. È successo a Bologna. Il rider si chiama Luca Nisco, 30 anni, e ha raccontato la vicenda al Resto del Carlino. Lavoratore per conto di Winelivery, il 25 aprile riceve l’incarico di recapitare delle bottiglie a Bologna, corredate da uncome da volontà del cliente e come si usa di solito. A trascriverlo è un collega di Luca. Il testo è davvero “speciale” e a lui non piace : inneggiava al ...