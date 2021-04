Manchester United, Telles: «Roma squadra di qualità. Occhio a Dzeko» (Di mercoledì 28 aprile 2021) Alex Telles ha parlato in vista della semifinale di Europa League tra il Manchester United e la Roma Alex Telles, terzino sinistro del Manchester United, ha rilasciato un’intervista al sito ufficiale dei Red Devils parlando della sfida in Europa League contro la Roma. Roma – «La Roma è una squadra di qualità con giocatori molto bravi in fase offensiva, come Dzeko, e calciatori che creano molto nella trequarti avversaria. I giallorossi sono anche bravi nella fase difensiva, hanno esperienza, non sono in semifinale per caso, hanno molta qualità. Saranno due belle partite. Ci presenteremo ben preparati e fiduciosi di fare del nostro meglio. Penso che ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 28 aprile 2021) Alexha parlato in vista della semifinale di Europa League tra ile laAlex, terzino sinistro del, ha rilasciato un’intervista al sito ufficiale dei Red Devils parlando della sfida in Europa League contro la– «Laè unadicon giocatori molto bravi in fase offensiva, come, e calciatori che creano molto nella trequarti avversaria. I giallorossi sono anche bravi nella fase difensiva, hanno esperienza, non sono in semifinale per caso, hanno molta. Saranno due belle partite. Ci presenteremo ben preparati e fiduciosi di fare del nostro meglio. Penso che ...

Advertising

OfficialASRoma : ??? “Per me sarà una partita speciale. Fino a qualche anno fa per me era un derby, stavolta affronterò il Manchester… - UEFAcom_it : 'Non capita tutti i giorni di giocare semifinali. Il Manchester United parte favorito, ma abbiamo il diritto di cr… - tancredipalmeri : Il Manchester United è stato contattato da Mendes per Cristiano Ronaldo, ma ha escluso di poter pagare lo stesso co… - calciomercatoit : RT @calciomercatoit: ??#ManchesterUnitedRoma, delirio dei tifosi giallorossi a Trigoria per caricare la squadra?? Via @francescoiucca ht… - LaRomanBomber : RT @romanewseu: #Ferguson: “Volevo #Totti al Manchester United ma amava troppo #Roma” -