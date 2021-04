Manchester United-Roma, i convocati di Fonseca per la semifinale di Europa League (Di mercoledì 28 aprile 2021) La Roma si prepara alla semifinale di andata di Europa League con il Manchester United in programma all’Old Trafford domani, giovedì 29 aprile. Fonseca avrà a disposizione Spinazzola, ma dovrà fare a meno di Gianluca Mancini (squalificato). Nella lista dei convocati diramata dall’allenatore mancano anche Pedro ed El Shaarawy. Di seguito l’elenco completo. I nostri convocati per #ManUtdRoma#ASRoma #UEL pic.twitter.com/QzWdhKOOp8 — AS Roma (@OfficialASRoma) April 28, 2021 SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 28 aprile 2021) Lasi prepara alladi andata dicon ilin programma all’Old Trafford domani, giovedì 29 aprile.avrà a disposizione Spinazzola, ma dovrà fare a meno di Gianluca Mancini (squalificato). Nella lista deidiramata dall’allenatore mancano anche Pedro ed El Shaarawy. Di seguito l’elenco completo. I nostriper #ManUtd#AS#UEL pic.twitter.com/QzWdhKOOp8 — AS(@OfficialAS) April 28, 2021 SportFace.

