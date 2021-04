Manchester United-Roma, Fonseca: “Vogliamo lottare per i tifosi e per il club” (Di mercoledì 28 aprile 2021) Manchester United-Roma, la conferenza stampa di vigilia di Paulo Fonseca: “Capiamo tutti l’importanza di questa gara”. Manchester (INGHILTERRA) – Vigilia di Manchester United-Roma per Paulo Fonseca. In conferenza stampa il tecnico portoghese ha presentato la sfida dell’Old Trafford, in programma alle 21 di giovedì 29 aprile. Manchester United-Roma, la conferenza stampa di Fonseca Una trasferta che è iniziata per la Roma con il sostegno dei tifosi fuori da Trigoria. “Siamo consapevoli dell’importanza della partita – ha ammesso Fonseca, riportato da tuttomercatoweb.com – non sempre si arriva in semifinale. Il ... Leggi su newsmondo (Di mercoledì 28 aprile 2021), la conferenza stampa di vigilia di Paulo: “Capiamo tutti l’importanza di questa gara”.(INGHILTERRA) – Vigilia diper Paulo. In conferenza stampa il tecnico portoghese ha presentato la sfida dell’Old Trafford, in programma alle 21 di giovedì 29 aprile., la conferenza stampa diUna trasferta che è iniziata per lacon il sostegno deifuori da Trigoria. “Siamo consapevoli dell’importanza della partita – ha ammesso, riportato da tuttomercatoweb.com – non sempre si arriva in semifinale. Il ...

