Manchester City-Psg in tv | data | orario e streaming ritorno semifinale Champions League 2020 2021

(Di mercoledì 28 aprile 2021) Alle 21:00 di martedì 4 maggio ilospiterà il Psg all’Etihad Stadium in occasione delladidi. Tutto pronto per questo secondo atto stellare che vedrà le due squadre in campo con l’obiettivo della finale di Istanbul. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport e insu Sky Go. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti del match. Quale sarà il risultato finale? Scopriamolo insieme. SportFace.

Paris Saint Germain e Manchester City si sfidano al Parco dei Principi nella semifinale di andata. Entrambi i club cercano di compiere un passo in più per vincere la loro prima Champions League . Nonostante i successi a ...PSG - Manchester City 0 - 0 LIVE PSG (4 - 2 - 3 - 1): Navas; Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Bakker; Gueye, Paredes; Di María, Verratti, Neymar; Mbappé. All. Pochettino Manchester City (4 - 3 - 3): ...