“Mamma, ti ricordi di me?”: Mara Venier a cuore aperto, il racconto straziante della malattia (Di mercoledì 28 aprile 2021) Mara Venier si apre finalmente su uno dei capitoli più combattuti e tristi della sua vita. Nel libro ‘Mamma, ti ricordi di me?’ racconta la malattia e la morte della madre, l’adorata Elsa, che dopo aver sofferto di Alzheimer è scomparsa nel 2015, lasciando un vuoto incolmabile nel cuore di uno dei volti della televisione più amato dagli italiani. La Mamma Elsa e la sua lotta con la terribile malattia Il titolo già fa intravedere quelli che sono i passaggi più commoventi del libro scritto da Mara Venier. ‘Mamma, ti ricordi di me?’, perché la madre della conduttrice ha sofferto per molti anni di Alzheimer, la ... Leggi su periodicoitaliano (Di mercoledì 28 aprile 2021)si apre finalmente su uno dei capitoli più combattuti e tristisua vita. Nel libro ‘, tidi me?’ racconta lae la mortemadre, l’adorata Elsa, che dopo aver sofferto di Alzheimer è scomparsa nel 2015, lasciando un vuoto incolmabile neldi uno dei voltitelevisione più amato dagli italiani. LaElsa e la sua lotta con la terribileIl titolo già fa intravedere quelli che sono i passaggi più commoventi del libro scritto da. ‘, tidi me?’, perché la madreconduttrice ha sofferto per molti anni di Alzheimer, la ...

Advertising

AnnaFranci1959 : @pomeriggio5 @carmelitadurso Non occorre aspettare la festa della mamma o del papà o dei nonni per dire TI VOGLIO B… - PazzeskaMilano2 : @sophia23s1 Ma questa a quando risale??? Mamma mia che ricordi ???? - raritydeity : mamma mia lara che ricordi #ilPuntoZ - Fede_Gatti : Ma che album era Twenty One dei Mystery Jets? Mamma mia che ricordi... - AnnaOrr15 : @anna_1951 Ho chiesto ad una conoscente come stesse la mamma.Mi rispose che era morta e 'ricordi c'eri al funerale'.Sarei sprofondata si. -